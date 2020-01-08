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    Жизнь

    Британцы не прощают вспотевших подмышек: Меган Маркл угодила в очередной скандал

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    <p>Супруга принца Гарри жаловалась на предвзятое отношение к ней со стороны общественности</p> <div></div> - Британцы не прощают вспотевших подмышек: Меган Маркл угодила в очередной скандал

    Супруга принца Гарри жаловалась на предвзятое отношение к ней со стороны общественности

    Хейтеры не смогли пройти мимо неудачного внешнего вида герцогини Сассекской

    Британцы не простили супруге принца Гарри Меган Маркл вспотевших подмышек. Жаркий спор вокруг казусной ситуации возник после того, как Меган нанесла официальный визит в правительственный дом Канады в Лондоне после затяжного отпуска. Для встречи Меган выбрала коричневые и бежевые тона – в качестве верха Маркл предпочла водолазку, а стройные ноги подчеркнула кожаной юбкой шоколадного цвета.

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    Британцы не прощают вспотевших подмышек: Меган Маркл угодила в очередной скандал
    Британцы не прощают вспотевших подмышек: Меган Маркл угодила в очередной скандал
    Британцы не прощают вспотевших подмышек: Меган Маркл угодила в очередной скандал
    Британцы не прощают вспотевших подмышек: Меган Маркл угодила в очередной скандал
    Британцы не прощают вспотевших подмышек: Меган Маркл угодила в очередной скандал

    Не исключено, что цвет наряда подвел Маркл или Меган просто перенервничала, но на фотографиях с события внимательные британцы сумели рассмотреть влажные подтеки в зоне подмышек. Люди принялись писать, что подобный просчет недопустим для члена королевской семьи. По уверениям хейтеров, Меган всегда должна быть во всеоружии и выглядеть безупречно

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    знаменитости мода и красота Меган Маркл
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