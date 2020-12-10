Стали известны самые популярные сериалы 2020 года

третьем месте оказался немецкий сериал «Тьма»

Самым популярным сериалом 2020 года стали «Пацаны», которые в сентябре побили все рекорды по просмотрам. Топ-10 лучших сериалов был опубликован на сайте IMDb.

Второе место рейтинга занял испанский «Бумажный дом», который продержался в десятке самых популярных сериалов IMDb шесть недель. На третьем месте оказался немецкий сериал «Тьма», финальный сезон которого поразил зрителей запутанным сюжетом. Четвертое и пятое место заняли «Озарк» и «Мандалорец».

В топ-10 также вошли:

«Ход королевы»

«Академия Амбрелла»

«Мир Дикого Запада»

«Ведьмак»

«Корона»

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На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.