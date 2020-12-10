Стали известны самые популярные сериалы 2020 года
третьем месте оказался немецкий сериал «Тьма»
Самым популярным сериалом 2020 года стали «Пацаны», которые в сентябре побили все рекорды по просмотрам. Топ-10 лучших сериалов был опубликован на сайте IMDb.
Второе место рейтинга занял испанский «Бумажный дом», который продержался в десятке самых популярных сериалов IMDb шесть недель. На третьем месте оказался немецкий сериал «Тьма», финальный сезон которого поразил зрителей запутанным сюжетом. Четвертое и пятое место заняли «Озарк» и «Мандалорец».
В топ-10 также вошли:
- «Ход королевы»
- «Академия Амбрелла»
- «Мир Дикого Запада»
- «Ведьмак»
- «Корона»
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