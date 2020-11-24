Netflix назвал самый популярный сериал 2020 года. Его посмотрели уже 62 млн зрителей

Действие сериала происходит во времена Холодной войны середины прошлого века

Компания Netflix заявила, что сериал «Ход королевы» стал лучшим мини-сериалом на сервисе. За первые четыре недели после его выпуска сериал посмотрели с 62 млн аккаунтов по всему миру.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Главную роль в драме исполнила Аня Тейлор-Джой, снимавшаяся в фантастическом триллере «Стекло». Отмечается, что после выхода сериала о шахматистке количество запросов в Google о том, как играть в шахматы, достигло рекордной отметки.

Действие сериала происходит во времена Холодной войны середины прошлого века. Главная героиня – сирота, которая с детства блестяще играет в шахматы и страдает от алкогольной и наркотической зависимости.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».