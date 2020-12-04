Главную роль в сериале «Ход королевы» сыграла актриса, которая ничего не знала о шахматах

Молодая актриса Аня Тейлор-Джой призналась, что на съемочной площадке ее учили играть с нуля

Мини-сериал «Ход королевы» (или «Ферзевый гамбит») стал самым популярным релизом на Netflix в своем формате. Он вышел в конце октября 2020 года и быстро завоевал популярность у зрителей. Картина рассказывает о девушке-вундеркинде, которая пытается занять свое место в закостеневшем мужском мире шахмат, обыгрывая одного гроссмейстера за другим.

Главную роль исполнила 24-летняя актриса Аня Тейлор-Джой, однако молодая звезда признается, что до съемок в этом проекте ничего не смыслила в шахматах, даже в основных правилах не разбиралась.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.