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    Шоу-биз

    Главную роль в сериале «Ход королевы» сыграла актриса, которая ничего не знала о шахматах

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    Молодая актриса Аня Тейлор-Джой - Главную роль в сериале «Ход королевы» сыграла актриса, которая ничего не знала о шахматах
    Молодая актриса Аня Тейлор-Джой
    instagram.com/anyataylorjoy/

    Молодая актриса Аня Тейлор-Джой призналась, что на съемочной площадке ее учили играть с нуля

    Мини-сериал «Ход королевы» (или «Ферзевый гамбит») стал самым популярным релизом на Netflix в своем формате. Он вышел в конце октября 2020 года и быстро завоевал популярность у зрителей. Картина рассказывает о девушке-вундеркинде, которая пытается занять свое место в закостеневшем мужском мире шахмат, обыгрывая одного гроссмейстера за другим.

    Главную роль исполнила 24-летняя актриса Аня Тейлор-Джой, однако молодая звезда признается, что до съемок в этом проекте ничего не смыслила в шахматах, даже в основных правилах не разбиралась.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: знаменитости актриса Сериал шоу-бизнес
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