Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)

Шикарный дом находится в Израиле

Совладелец московского аэропорта «Домодедово» родом из Мариуполя Валерий Коган продает свой дом в Израиле. Дом имеет площадь в 1,1 гектара. За него просят более 250 миллионов долларов, поэтому это самый дорогой дворец в Израиле. Стиль имения – цыганское барокко в золотом цвете.

В доме есть 4 спальни, 5 ванных комнат и еще 2 туалета. Также имение оснащено комнатой для вин, бильярдным залом, домашним кинотеатром, библиотекой, лифтом, гардеробными, джакузи и бассейном.

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Валерий Коган родился в 1951 году в Мариуполе. Еще с 90-х годов начал заниматься бизнесом. Сейчас мужчина входит в список 50 самых богатых людей России.