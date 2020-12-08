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    Жизнь

    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)

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    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)

    Шикарный дом находится в Израиле

    Совладелец московского аэропорта «Домодедово» родом из Мариуполя Валерий Коган продает свой дом в Израиле. Дом имеет площадь в 1,1 гектара. За него просят более 250 миллионов долларов, поэтому это самый дорогой дворец в Израиле. Стиль имения – цыганское барокко в золотом цвете.

    В доме есть 4 спальни, 5 ванных комнат и еще 2 туалета. Также имение оснащено комнатой для вин, бильярдным залом, домашним кинотеатром, библиотекой, лифтом, гардеробными, джакузи и бассейном.

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    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)
    Богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов. Как он выглядит (фото)

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Валерий Коган родился в 1951 году в Мариуполе. Еще с 90-х годов начал заниматься бизнесом. Сейчас мужчина входит в список 50 самых богатых людей России.

     

    Теги: деньги дом стиль
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