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    Стало известно, как Вакарчук назвал своего первенца

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    Лидер группы &laquo;Океан Эльзы&raquo; впервые стал отцом Фото: Святослав Вакарчук / Facebook - Стало известно, как Вакарчук назвал своего первенца

    Лидер группы «Океан Эльзы» впервые стал отцом

    Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

    Новоиспеченные родители решили не разглашать информацию о ребенке

    Украинский музыкант и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Информацию о том, что у 46-летнего музыканта родился сын НВ подтвердила пресс-служба артиста.

    Мальчика назвали Иваном в честь отца Вакарчука.

    «Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и права на частную жизнь», - отметил представитель музыканта, добавив, что информация о том, что мальчик появился на свет 19 августа, не соответствует действительности.

    Ранее СМИ сообщили, что лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

    Девушка Вакарчука вроде работает в компании Radioactive, занимающейся съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.

    Летом в СМИ распространяли слухи о якобы романе 46-летней звезды с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. С девушкой у музыканта было несколько совместных гастролей. Сам фронтмен «Океана Эльзы» эту информацию решил не комментировать.

    В июне Вакарчук публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой они прожили вместе 20 лет.

    Ранее Вакарчук заявлял, что не хочет, чтобы его личная жизнь становилась достоянием общественности.Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: знаменитости дети родители
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    Стало известно, как Вакарчук назвал своего первенца