Стало известно, как Вакарчук назвал своего первенца

Новоиспеченные родители решили не разглашать информацию о ребенке

Украинский музыкант и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Информацию о том, что у 46-летнего музыканта родился сын НВ подтвердила пресс-служба артиста.

Мальчика назвали Иваном в честь отца Вакарчука.

«Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и права на частную жизнь», - отметил представитель музыканта, добавив, что информация о том, что мальчик появился на свет 19 августа, не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщили, что лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

Девушка Вакарчука вроде работает в компании Radioactive, занимающейся съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.

Летом в СМИ распространяли слухи о якобы романе 46-летней звезды с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. С девушкой у музыканта было несколько совместных гастролей. Сам фронтмен «Океана Эльзы» эту информацию решил не комментировать.

В июне Вакарчук публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой они прожили вместе 20 лет.

Ранее Вакарчук заявлял, что не хочет, чтобы его личная жизнь становилась достоянием общественности.Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

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