Снова замуж? 52-летняя Дженнифер Лопес засветила помолвочное кольцо с огромным бриллиантом

Поклонники поздравили знаменитую голливудскую пару с новым этапом отношений

52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась загаром после романтического отпуска с Беном Аффлеком.

Возлюбленная Бена Аффлека собрала часть волос у затылка и нанесла сияющий макияж в бронзовых тонах. Звезда придала эффект влажной кожи с помощью пудры и румян. Дженнифер показала себя в полный рост и сделала несколько снимков крупным планом. «Мой любимый цвет – неоновый», — пояснила Лопес.

Исполнительница роли в фильме «Стриптизерши» сверкнула кольцом с роскошным бриллиантом, спровоцировав слухи о помолвке. Тем более, что на днях ее бойфренда-актера заметили в ювелирном магазине Tiffany&Co, сообщает Daily Mail.

Поклонники поздравили знаменитую голливудскую пару с новым этапом отношений. «Шикарная мамочка. Выглядишь великолепно», «Думаю, она просто хотела показать обручальное кольцо», «Колечко? Вас можно поздравить?», «Королева, ты просто расцвела. Роскошный бриллиант сияет!», «Прекрасное колечко Бен подарил», «Она обручена?», «Красавица, скажи ему "да"», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.