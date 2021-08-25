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    Рэпер Канье Уэст решил официально сменить имя

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    Американский рэпер Канье Омари Уэст - Рэпер Канье Уэст решил официально сменить имя
    Американский рэпер Канье Омари Уэст
    Фото мз открытых источников

    Артист планирует очередную, третью презентацию своего нового альбома

    Американский рэпер Канье Омари Уэст решил сменить имя: по данным портала TMZ, рэпер подал в суд официальное прошение, чтобы отныне его звали Ye. Это прозвище, под которым музыканта знают много лет, но теперь оно может заменить его настоящее имя. Как правило, судьи в Калифорнии руководствуются таким принципом: если у человека нет цели кого-то обмануть, прошение будет удовлетворено. Вероятно, так будет и с Канье, по каким-то причинам решившим отказаться от фамилии, которой раньше гордился.

    Тем временем Уэст планирует очередную, третью презентацию своего нового альбома Donda — на этот раз на стадионе в Чикаго, где музыкант строит точную копию дома своей матери.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Канье Уэст
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    Рэпер Канье Уэст решил официально сменить имя