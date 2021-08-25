Рэпер Канье Уэст решил официально сменить имя

Артист планирует очередную, третью презентацию своего нового альбома

Американский рэпер Канье Омари Уэст решил сменить имя: по данным портала TMZ, рэпер подал в суд официальное прошение, чтобы отныне его звали Ye. Это прозвище, под которым музыканта знают много лет, но теперь оно может заменить его настоящее имя. Как правило, судьи в Калифорнии руководствуются таким принципом: если у человека нет цели кого-то обмануть, прошение будет удовлетворено. Вероятно, так будет и с Канье, по каким-то причинам решившим отказаться от фамилии, которой раньше гордился.

Тем временем Уэст планирует очередную, третью презентацию своего нового альбома Donda — на этот раз на стадионе в Чикаго, где музыкант строит точную копию дома своей матери.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.