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    Стало известно, как выбирали артистов для шоу ко Дню Независимости

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    Стало известно, как выбирали артистов для шоу ко Дню Независимости

    Почти все песни будут звучать на украинском

    Режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик рассказала, как подбирали артистов для участия в шоу.

    Царик призналась, что первоочередной задачей было подобрать хиты, а затем составить список исполнителей.

    «В первую очередь мы выбирали песни. В конечной концепции, которая уже утверждена, и с которой мы работаем, 98% — это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен на других языках», — сообщила режиссер, пишет kp.ua.

    Также Катя рассказала о трудностях, которые возникли во время отбора песен. По ее словам, самой сложной задачей было сократить список артистов. Желающих принять участие в праздничном перформансе было много, а выступление рассчитан только на три часа.

    «Мы отталкивались от идеи: легендарные песни исполняются артистами, которые уже сами стали легендами, или же молодыми исполнителями, которые очень ярко заявили о себе в последние годы. Когда собрали список, поняли, что концерт продлится сутки, если включить всех и никого не обидеть. И то, думаю, все равно кто-то бы обиделся. Сокращать лонг-лист до трех часов было самой сложной для нас задачей. И не очень благодарной. Поэтому, к сожалению, из-за ограничений во времени не все артисты участвуют в концерте», — сообщила режиссер.

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    Теги: знаменитости
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    Стало известно, как выбирали артистов для шоу ко Дню Независимости