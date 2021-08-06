Оля Полякова показала свою 60-летнюю маму. Кто-то ахнул, кто-то возмутился
Мама звезды празднует день рождения
Украинская певица Оля Полякова, которая на днях ошеломила изменением образа, сообщила, что ее мама Светлана празднует день рождения.
Женщине исполняется 59 лет. По этому случаю у себя на странице в Instagram знаменитость разместила фотографию мамы, а также показала ее мужа — отчима Оли. Звезда адресовала близкому человеку теплые слова.
«Мамочка, с днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна. Ты любима всеми нами и своим мужчиной, ты вдохновляешь мня, и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть и она полна радостей и удовольствий! Ура!» - написала Полякова.
В свою очередь, фаны певицы отметили, что ее мама очень молодо выглядит: «Капец, мама выглядит лет на 30», «Роскошная женщина! Я бы сказала, что ей лет 40 максимум, но никак не 60», Это точно мама? Не сестра?».
Также многие польщователи сети усомнились в честности фотографии, и предположили, что снимок сдеалн много лет назад: «Вітаю! Цікаво, як на рахунок пластики. Багато?», «Мама то красивая но она здесь лет 20 назад на фотке....», «Фотка двадцатилетней давности!!!! Во всём обман у Оли!!!».
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