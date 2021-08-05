Вера Брежнева умилила сеть снимками 11-летней дочери

Девочка заметно подросла

Певица Вера Брежнева, которая недавно выпустила яркий клип на трек "Розовый дым", похвасталась подрослой дочерью Сарой.

Сейчас младшая дочь артистки отдыхает в Греции, о чем Брежнева рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Знаменитость разместила снимки с девочкой, которая находится на острове Миконос. На фотографии Сара позирует вместе с известным турецким шеф-поваром Нусрет Гекче.

«Скучаю по своим девочкам, особенно по младшей», — подписала фото звездная мама.

В свою очередь, фаны Брежневой отметили, что Сара заметно подросла и на самом деле не выглядит 11-летней девочкой.

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