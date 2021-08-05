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    Вера Брежнева умилила сеть снимками 11-летней дочери

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    Певица Вера Брежнева - Вера Брежнева умилила сеть снимками 11-летней дочери
    Певица Вера Брежнева
    instagram.com/ververa/

    Девочка заметно подросла

    Певица Вера Брежнева, которая недавно выпустила яркий клип на трек "Розовый дым", похвасталась подрослой дочерью Сарой.

    Сейчас младшая дочь артистки отдыхает в Греции, о чем Брежнева рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Знаменитость разместила снимки с девочкой, которая находится на острове Миконос. На фотографии Сара позирует вместе с известным турецким шеф-поваром Нусрет Гекче.

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    Вера Брежнева умилила сеть снимками 11-летней дочери
    Вера Брежнева умилила сеть снимками 11-летней дочери
    instagram.com/ververa/

    «Скучаю по своим девочкам, особенно по младшей», — подписала фото звездная мама.

    В свою очередь, фаны Брежневой отметили, что Сара заметно подросла и на самом деле не выглядит 11-летней девочкой.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости дети звезд Вера Брежнева певица
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    Вера Брежнева умилила сеть снимками 11-летней дочери