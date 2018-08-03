Фредди Меркьюри, Мэрилин Монро, Леди Гага и другие знаменитости на портретах-скетчах талантливой художницы



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Вдохновлённая творчеством Lady Gaga, британский иллюстратор Хэлен Грин создаёт забавные портреты знаменитостей, в том числе и рисунки со своей любимой исполнительницей

Её работы слегка комичны, а образы, в которых предстают звёзды, и вовсе вызывают улыбку на лице зрителя, поражая своими неординарными амплуа.

Скетчи Хэлен настолько неоднозначны, что в большинстве своих случаев напоминают детские рисунки, а не работы дипломированного художника. Но именно эта лёгкая непосредственность и делает их весьма востребованными среди ценителей подобного искусства. Её творчество несёт в себе какой-то юмористический подтекст и душевное тепло, а ещё нескончаемый позитив, заключённый в каждом образе узнаваемых лиц. Только посмотрите на то, как меняется образ неординарной поп-дивы.

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Джерело: Культурология