Фредди Меркьюри, Мэрилин Монро, Леди Гага и другие знаменитости на портретах-скетчах талантливой художницы
-
Розсилка
Вдохновлённая творчеством Lady Gaga, британский иллюстратор Хэлен Грин создаёт забавные портреты знаменитостей, в том числе и рисунки со своей любимой исполнительницей
Скетчи Хэлен настолько неоднозначны, что в большинстве своих случаев напоминают детские рисунки, а не работы дипломированного художника. Но именно эта лёгкая непосредственность и делает их весьма востребованными среди ценителей подобного искусства. Её творчество несёт в себе какой-то юмористический подтекст и душевное тепло, а ещё нескончаемый позитив, заключённый в каждом образе узнаваемых лиц. Только посмотрите на то, как меняется образ неординарной поп-дивы.
Читайте также: Семейный фотосет: Знаменитости вместе со своими детьми снялись в необычном фотопроекте
Джерело: Культурология