Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василий Вирастюк на шоу «Зважені та щасливі»

Вчера состоялась премьера нового сезона проектка

Зрители познакомились с новыми участниками, услышали откровенную историю ведущей Мирославы Ульяниной о ее проблемах с весом и увидели работу тренеров сезона: Марины Боржемской-Узелковой, Вячеслава Узелкова и Василия Вирастюка.

В этом году неизменным осталось правило «черных футболок» - кто сбрасывает меньше всех килограмм на взвешивании, получает черную футболку и будет бороться за возможность остаться на проекте уже на битве лузеров.

В этом году взвешивание будет начинаться с тренера проекта Василия Вирастюка, так как он не только тренирует своих участников, но и сам сбрасывает вес. Благодаря меню, которое ему прописала Мирослава Ульянина и усиленным занятиям, на весах Вася показал -3 кг. Изначальный вес Вирастюка – 153 кг.

Среди участников последнее место заняла команда фиолетовых. Валя и Наталья скинули по одному килограмму и оказались под желтой линией.

Валентина и Наталья Маценко – дочь и мать; вдовы. Мать похоронила несколько мужей, дочь похоронила мужа за 2 месяца до начала проекта и на кастинг пришла, когда было 40 дней. Общее горе настолько сплотило их, что они – главная поддержка друг у друга. На двоих у них 9 детей – двое у дочери, семеро у матери. Худеть нужно катастрофически, потому что если с ними что-то случится, о детях будет некому позаботиться.

Смогут ли девочки реабилитироваться и начать усиленно работать, чтобы похудеть и изменить свою жизнь ради себя и детей, поклонники проекта узнают уже в следующих выпусках.