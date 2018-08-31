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    Жизнь

    Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»

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    Василий Вирастюк на шоу&nbsp;&laquo;Зважені та щасливі&raquo;&nbsp; - Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»
    Василий Вирастюк на шоу «Зважені та щасливі» 

    Вчера состоялась премьера нового сезона проектка

    Зрители познакомились с новыми участниками, услышали откровенную историю ведущей Мирославы Ульяниной о ее проблемах с весом и увидели работу тренеров сезона: Марины Боржемской-Узелковой, Вячеслава Узелкова и Василия Вирастюка.

    В этом году неизменным осталось правило «черных футболок» - кто сбрасывает меньше всех килограмм на взвешивании, получает черную футболку и будет бороться за возможность остаться на проекте уже на битве лузеров.

    В этом году взвешивание будет начинаться с тренера проекта Василия Вирастюка, так как он не только тренирует своих участников, но и сам сбрасывает вес. Благодаря меню, которое ему прописала Мирослава Ульянина и усиленным занятиям, на весах Вася показал -3 кг. Изначальный вес Вирастюка – 153 кг.

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    Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»
    Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»
    Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»
    Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»
    Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»
    Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»
    Стало известно на сколько похудел Вирастюк за первую неделю шоу «Зважені та щасливі»

    Среди участников последнее место заняла команда фиолетовых. Валя и Наталья скинули по одному килограмму и оказались под желтой линией.

    Валентина и Наталья Маценко – дочь и мать; вдовы. Мать похоронила несколько мужей, дочь похоронила мужа за 2 месяца до начала проекта и на кастинг пришла, когда было 40 дней. Общее горе настолько сплотило их, что они – главная поддержка друг у друга. На двоих у них 9 детей – двое у дочери, семеро у матери. Худеть нужно катастрофически, потому что если с ними что-то случится, о детях будет некому позаботиться.

    Смогут ли девочки реабилитироваться и начать усиленно работать, чтобы похудеть и изменить свою жизнь ради себя и детей, поклонники проекта узнают уже в следующих выпусках. 

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