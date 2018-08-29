В новом сезоне шоу «Зважені та щасливі» появится новая ведущая, которая весит 100 кг



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Василий Вирастюк и новая ведущая проекта

Уже завтра поклонники проекта увидят новых участников и узнают о новых правилах

Девять пар участников (родители и дети) пришли на проект, чтобы побороться за новую, здоровую и счастливую жизнь. В этом им будут помогать три тренера проекта – Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и новый тренер сезона, самый сильный человек мира Василий Вирастюк, который будет худеть вместе со своими участниками.

«Зважені та щасливі» решили сделать для участников и зрителей сюрприз. Ведь на первое знакомство Василий Вирастюк придет с толстой девочкой, которой окажется новая ведущая. Ей создали специальный костюм и маску.

Как удалось узнать Scotch, работа над новым обликом ведущей длилась две недели.

«Сначала на лицо заливают силикон, потом гипс, потом еще раз силикон. Дышать можно было только носом, заклеенными были глаза и губы. Говорить при этом возможности нет, и длится это от часа до полутора, - с улыбкой рассказывает Мирослава. – На съемке, чтобы приклеить ее, накрасить, привести в человеческое состояние, мы начали в 7 утра и закончили где-то в районе 12-ти, буквально перед выходом в кадр». Мирослава отметила, что костюм и маска отлично помогли ей осознать, как чувствуют себя участники шоу. «Я очень хорошо ощутила состояние людей с очевидно лишним весом. Когда я сидела в костюме, было очень некомфортно дышать: грудную клетку просто сдавило, не было возможности сделать полноценный вдох. В костюме я не могла самостоятельно наклониться, завязать шнурки… Сложный, но очень нужный опыт. Сейчас я еще больше понимаю участников, и как им так же хочется сбросить все лишнее», - добавила она.

Кроме того, ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина поделится своей откровенной историей, связанной с весом. В отличие от участников, ведущая имела недобор веса. Мирослава настолько увлеклась правильным питанием и постоянным похудением, что не заметила, как вес достиг 38 кг, что намного ниже нормы при ее росте. Болезнь Мирославы называлась дисморфофобия и заключалась она в недовольстве собой и постоянном желанием улучшить свой внешний вид. Благодаря тому, что ведущая вовремя осознала проблему и остановилась, благодаря поддержке родителей, она справилась с весом и сейчас весит больше 50 кг.