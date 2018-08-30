Ведущая проекта «Зважені та щасливі» поправилась на 12 килограмм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая Мирослава Ульянина до и после набора веса

Многие знают, что сбросить вес - очень не легко. Но оказывается, что поправиться на несколько килограмм это тоже для многих проблематично

Именно поэтому, продюсеры нового сезона шоу «Зважені та щасливі» решили затронуть тему не только правильного похудения, но и лечения анорексии.

С сегодняшнего дня, в специальной рубрике #стопанорексія ведущая Мирослава Ульянина вместе со специалистами будет разбирать сложную психологическую проблему, причины ее возникновения и методы лечения.

Впервые в проекте ведущая набирает вес. Год назад Мирослава настолько увлеклась правильным питанием и постоянным похудением, что не заметила, как вес достиг критической отметки - 38 кг. Благодаря тому, что ведущая вовремя осознала проблему и остановилась, благодаря поддержке родителей, она справилась с весом и сейчас он составляет больше 50 кг. На своем опыте Мирослава расскажет зрителям и участникам как правильно набирать вес.

«Качественный набор веса тяжелее, чем похудение. Ведь нужно это делать не вредной пищей, которая пойдет в жировые отложения и целлюлит, а правильными тренировками и здоровым питанием в комплексе. Худеть в этом плане проще, поскольку, когда мы худеем, мы сбрасываем жировой слой. Он сбрасывается достаточно просто, если добавить кардио-тренировки, снизить калорийность рациона и убрать некоторые продукты. Потому что ты сбрасываешь то, что в организме лишнее. Стоит только дать правильный толчок. Организм его понимает и с радостью, идет тебе на встречу и сбрасывает», - комментирует ведущая и консультант по питанию.

О похудении говорят многие, и почти все знают, как это делать. Просто делают не все. Вопрос о наборе веса редко поднимается. И в том числе, потому что это тяжелее.

«Для набора веса я объединяла тренировки и питание. Я убрала кардио-тренировки, которые сушат тело и помогают худеть, добавила именно силовые нагрузки, которые дают рост мышечной массы. Упражнения с гантелями, гирями, штангами. В питании я увеличила калорийность рациона при помощи белков, которые помогают росту мышц. Белки – это строительный материал для организма, без них невозможно набрать массу. Также я добавила бобовые, полезные растительные жиры (семечки, орехи, авокадо). При этом оставила зелень, которую очень люблю и которая полезна для каждого человека, несмотря на то, худеет он, набирает или удерживает», - делится своим опытом Мирослава.