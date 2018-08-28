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    Стало известно, как сейчас выглядят участники первых сезонов проекта «Зважені та щасливі»

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    Михаил Репех до и после похудения - Стало известно, как сейчас выглядят участники первых сезонов проекта «Зважені та щасливі»
    Михаил Репех до и после похудения

    Совсем скоро в эфире телеканала СТБ стартует новый сезон шоу, в котором известные спортсмены и тренеры помогают участникам сбросить лишние килограммы и научиться вести здоровый образ жизни.

    На протяжении восьми сезонов поклонники проекта наблюдали, как из толстых беспомощных людей, участники превращаются в здоровых и счастливых.

    Многие из участников проекта создают собственные марафоны похудения, или ведут дневники в соцсетях, ведь когда за тобой наблюдают тысячи людей, сложно их подвести. 

    Scotch предлагает вспомнить первых участников шоу «Зважені та щасливі», и узнать, как они выглядят сейчас – спустя 7 лет!

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    Владимир Однорог был участников второго сезона. Когда он пришел на проект, его вес составлял 130 кг. Сейчас у Владимира прекрасная семья, и он не только прекрасно выглядит, но и помогает другим худеть.
    Стало известно, как сейчас выглядят участники первых сезонов проекта «Зважені та щасливі»
    Стало известно, как сейчас выглядят участники первых сезонов проекта «Зважені та щасливі»
    Кристина Кирчиу участвовала во втором сезоне. В 22 года она весила 135 кг. Для молодой девушки это была страшная цифра, но на проекте Кристина взяла себя в руки и изменилась. И сейчас выглядит лучше, чем в свои 20 лет.
    Марта и Андрей Марнауз. Марта Карпенко пришла на второй сезон шоу с весом 135 кг. Там она обрела не только новую здоровую жизнь, но и счастливую, ведь встретила будущего мужа – также участника проекта Андрея Марнауза. Вес Андрея тогда составлял 168 кг. Пара поженилась и в связи со сложными родами и болезнью ребенка, снова набрала вес. Марта и Андрей – единственные участники «Зважених та щасливих», которым дали второй шанс и они повторно участвовали в проекте в седьмом сезоне. Сейчас они прекрасно выглядят и счастливы! Марта делает марафоны похудения и дает советы, основанные на личном опыте.
    Михаил Репех был участником первого сезона проекта. В 18 лет весил 150 кг! Сейчас Миша в прекрасной форме и бегает марафоны.
    Наталья Загородняя участвовала в первом сезоне. В свои 44 года она решилась изменить жизнь и прийти на проект, чтобы похудеть. Наталья пришла с весом 112 кг и похудела на 41 кг.

    Как ранее сообщал Scotch, в этом году работать с участниками будут три тренера: Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк. Также в проекте новая ведущая –  популярный блогер и консультант по питанию Мирослава Ульянина.

    Кроме того, что тренеры помогут участникам сбросить лишние килограммы, продюсеры шоу решили затронуть не менее важную тему - анорексию. 

    Опираясь на собственный опыт, Мирослава Ульянина вместе со специалистами и приглашенными гостями, поборовшими такую же проблему, будет разбирать, что такое анорексия, причины ее возникновения, как выявить и бороться с этой сложной психологической проблемой.

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