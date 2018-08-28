Стало известно, как сейчас выглядят участники первых сезонов проекта «Зважені та щасливі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михаил Репех до и после похудения

Совсем скоро в эфире телеканала СТБ стартует новый сезон шоу, в котором известные спортсмены и тренеры помогают участникам сбросить лишние килограммы и научиться вести здоровый образ жизни.

На протяжении восьми сезонов поклонники проекта наблюдали, как из толстых беспомощных людей, участники превращаются в здоровых и счастливых.

Многие из участников проекта создают собственные марафоны похудения, или ведут дневники в соцсетях, ведь когда за тобой наблюдают тысячи людей, сложно их подвести.

Scotch предлагает вспомнить первых участников шоу «Зважені та щасливі», и узнать, как они выглядят сейчас – спустя 7 лет!

Как ранее сообщал Scotch, в этом году работать с участниками будут три тренера: Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк. Также в проекте новая ведущая – популярный блогер и консультант по питанию Мирослава Ульянина.

Кроме того, что тренеры помогут участникам сбросить лишние килограммы, продюсеры шоу решили затронуть не менее важную тему - анорексию.

Опираясь на собственный опыт, Мирослава Ульянина вместе со специалистами и приглашенными гостями, поборовшими такую же проблему, будет разбирать, что такое анорексия, причины ее возникновения, как выявить и бороться с этой сложной психологической проблемой.