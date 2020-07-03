Фото кошек, которые случайно забрели в чужие дома и нашли свое счастье



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Собрали для вас 15 котеек, которые в очередной раз доказали, что они гуляют не только сами по себе

С вами когда-нибудь случалась ситуация из серии: идете вы на кухню, гладите кошку, та мяукает в ответ, затем вы наливаете себе кофе, уходите в комнату и резко останавливаетесь. Ведь это была не ваша кошка, да и животных в вашем доме отродясь не было… Звучит неправдоподобно? Однако похожие истории приключились с людьми из нашего материала.

Собрали для вас 15 котеек, которые в очередной раз доказали, что они гуляют не только сами по себе, но и где хотят.

«Угостил этого парня беконом по дороге из бара прошлой ночью, он шел за нами пару кварталов, а около дома куда-то пропал. И вот как я проснулся», «Я больше недели подкармливала кошку, которую никак не могла поймать днем. Она приходила ночью, ела корм и исчезала. Я решила оставить теплое место и попытаться поймать гостью ночью. Дамы и господа, вот кого я кормила все это время», «Перед Рождеством на моем балконе оказалась кошка. Еще через неделю она родила семь котят», «Мой дом. Мой стакан воды. Не мой кот, пьющий из моего стакана с водой. Это соседский кот Тэд, который частенько приходит в гости», - комментируют фото пользователи сети.