Фанаты «Пиратов Карибского моря» протестуют из-за выбора Марго Робби на главную роль



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Актриса Марго Робби

Многих огорчает то, что Воробью не нашлось места среди главных персонажей

Фанаты капитана Джека Воробья недовольны новостью об актерском составе перезапуска «Пиратов Карибского моря», который планирует снять Disney. Выяснилось, что франшиза, которую герой Джонни Деппа сделал популярной через кровь, пот и ром, теперь обойдется без него. Главную роль в новом фильме сыграет Марго Робби, а сценарий, кстати, напишет Кристина Ходсон — сценарист «Хищных птиц» все с той же Марго.

На саму Робби фанаты не злятся и даже рады тому, что во франшизе воцарится феминизм, но многих огорчает то, что Воробью не нашлось места среди главных персонажей. В тренды Твиттера попал хештег #NoJohnnyNoPirates, под которым поклонники обаятельного пирата страдают, гневаются и призывают бойкотировать новый фильм. В том числе потому, что Депп потерял роль в проекте из-за обвинений в домашнем насилии от Эмбер Херд, которое полностью отрицает. Актер подал в суд на Херд за клевету и, судя по последним фактам, может выиграть дело.