Фанаты «Пиратов Карибского моря» протестуют из-за выбора Марго Робби на главную роль
Многих огорчает то, что Воробью не нашлось места среди главных персонажей
Фанаты капитана Джека Воробья недовольны новостью об актерском составе перезапуска «Пиратов Карибского моря», который планирует снять Disney. Выяснилось, что франшиза, которую герой Джонни Деппа сделал популярной через кровь, пот и ром, теперь обойдется без него. Главную роль в новом фильме сыграет Марго Робби, а сценарий, кстати, напишет Кристина Ходсон — сценарист «Хищных птиц» все с той же Марго.
На саму Робби фанаты не злятся и даже рады тому, что во франшизе воцарится феминизм, но многих огорчает то, что Воробью не нашлось места среди главных персонажей. В тренды Твиттера попал хештег #NoJohnnyNoPirates, под которым поклонники обаятельного пирата страдают, гневаются и призывают бойкотировать новый фильм. В том числе потому, что Депп потерял роль в проекте из-за обвинений в домашнем насилии от Эмбер Херд, которое полностью отрицает. Актер подал в суд на Херд за клевету и, судя по последним фактам, может выиграть дело.
- «Над Джонни Деппом издевалась бывшая жена, и из-за этого он потерял знаковую роль в «Пиратах Карибского моря». Скажите еще раз, что ложные обвинения не разрушают жизни. #справедливостьдляДжонниДеппа #нетДжоннинетпиратов»
- «"Диснею" изначально не нравилось, как Джонни играет капитана Джека, но зрители его полюбили, и благодаря ему франшиза заработала миллионы. "Дисней" тогда не знал, чего хотят зрители, не знает этого и сейчас, хотя мы говорим четко: #нетДжоннинетпиратов»
- «Нахожу забавным, что все так быстро поставили крест на Джонни, когда обвинения только появились. Теперь, когда ясно, что жертвой был он, эти люди подозрительно молчаливы. Защищайте жертв насилия! Сражайтесь за то, чтобы его персонажа вернули!»
- «"Дисней" подло поступил с Джонни, но он все равно надел костюм Джека Воробья, устроил онлайн-визит в больницу и поговорил с детьми по видеосвязи. Джек Воробей живет во многих сердцах и улыбках, вам этого никогда не заменить»