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    Здоровье

    Создан синтетический спирт, от которого нет похмелья

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    Фото: unsplash / @unitasphotography

    По словам разработчиков, они не планируют создавать собственную компанию по производству

    Команда ученых под руководством профессора Дэвида Натта создала синтетический спирт Alcarelle, который позволяет опьянеть без негативных последствий. Теперь Натт планирует вывести вещество на рынок в ближайшие пять лет.

    Ученые начали работу над формулой Alcarelle еще в 1983 году. Как психиатр, идеолог проекта Дэвид Натт часто сталкивался с людьми, которым алкоголь разрушил жизнь. После таких историй профессор решил начать свои исследования.

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    «Алкоголь убивает больше людей, чем малярия, менингит, туберкулез и лихорадка денге вместе взятые», - уверен Натт. Он заявляет даже, что алкоголь опаснее, чем крэк. Тогда как синтетический алкоголь, по мнению исследователя, позволяет расслабиться и социализироваться, но без похмелья, проблем со здоровьем и риском погубить свою жизнь.

    Скорее всего, Alcarelle регулироваться на рынке как пищевая добавка или ингредиент. Сейчас он проходит тестирование на безопасность. Кроме того, ученые планируют улучшить вкус синтетического спирта.

    По словам разработчиков, они не планируют создавать собственную компанию по производству безпохмельных напитков, а будут поставлять активные ингредиенты тем, что уже существуют.

    Джерело: platfor.ma

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