Ведущая Маша Ефросинина попала в больницу

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Маша Ефросинина

Сложности со здоровьем у звезды возникли во время поездки в Луцк

Популярной украинской ведущей Маше Ефросининой по приезду в Луцк потребовалась срочная медицинская помощь. Причиной стали «ужасные боли в животе», как отметила артистка, пишет «Главком».

В Instagram она подробнее описала свое состояние во время поездки в Волынскую область. «Теперь, когда, наконец, все позади, я могу вам ответить на многочисленные вопросы, почему из Луцка не делала сториз, не гуляла по городу, не пила кофе. Об этом я действительно сожалею, но у меня возникли дела - подъезжая к вашему славному городу, я решила скопытнуться от ужасных болей в животе. Я быстренько диагностировала себе аппендицит и пока раздумывала, что умереть где-то в поле волынской области не очень секси, слава Богу, моя Оля собрала меня в кучу и увезла в больницу», - рассказала ведущая, приложив к посту фото спасавших ее медиков.

В результате операция Ефросининой так и не потребовалась. Причину болей она объяснила так: «просто следствие моих заокеанских путешествий и разница в воде и пище».

Об этой неприятности Ефросинина рассказала на странице в социальной с иронией. Эта публикация собрала больше 35 тыс. отметок «нравится». Подписчики посочувствовали звезде и пожелали ей крепкого здоровья и поменьше подобных приключений в будущем.