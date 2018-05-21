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    Веселые портреты известных людей, выполненные на большом пальце

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    Марк Цукерберг - Веселые портреты известных людей, выполненные на большом пальце
    Марк Цукерберг

    Забавные работы итальянца покорили сеть

    Итальянский художник Дито Фон Тиз по прозвищу il Dito (что по-итальянски означает «большой палец») с 2009 года делает портреты известных людей на большом пальце. Получается это у него просто великолепно!

    Всё началось с того, что в 2009 году Дито понадобился аватар для его нового фейсбук-аккаунта.

    Тогда ему пришла в голову мысль «спрятаться за пальцем» и сделать собственный портрет на большом пальце.

    Идея оказалась настолько удачной, что художник приступил созданию «пальцевых» портретов известных личностей и персонажей.

    По словам художника, на создание одного портрета уходит от 8 до 16 часов. Но результат этого стоит.

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    Джерело: Fullpicture.ru

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