Веселые портреты известных людей, выполненные на большом пальце



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марк Цукерберг

Забавные работы итальянца покорили сеть

Итальянский художник Дито Фон Тиз по прозвищу il Dito (что по-итальянски означает «большой палец») с 2009 года делает портреты известных людей на большом пальце. Получается это у него просто великолепно!

Всё началось с того, что в 2009 году Дито понадобился аватар для его нового фейсбук-аккаунта.

Тогда ему пришла в голову мысль «спрятаться за пальцем» и сделать собственный портрет на большом пальце.

Идея оказалась настолько удачной, что художник приступил созданию «пальцевых» портретов известных личностей и персонажей.

По словам художника, на создание одного портрета уходит от 8 до 16 часов. Но результат этого стоит.

Читайте также: Знаменитая супермодель снялась в эффектном видео на улицах Парижа

Джерело: Fullpicture.ru