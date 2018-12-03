Супруга Сергея Бабкина занялась выпуском нижнего белья



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Снежана Бакина Instagram

Актриса театра, любимая супруга и директор Сергея Бабкина решила попробовать себя в новом амплуа

Радостной новостью о своем новом направлении в жизни Снежана поделилась в соцсети.

«Спешу с вами поделиться невероятной новостью! С недавнего времени я являюсь хозяйкой самого крутейшего магазина белья в мире – DsM lingerie! Почему белье? Помните, как поется в песне у Сергея Бабкина «Моя любовь» – «Моя любовь любит цвет неба и кружева…!» Так вот, я – фанат кружева. Выбор белья – это сакральное действие. Ведь его видят только самые дорогие люди. Красивое и качественное белье – это счастье для девочки. А девочки рождены, чтобы быть счастливыми!», - написала на своей странице в Instagram Снежана Бабкина.

Стоит отметить, что супруг Снежаны Бабкиной тоже занялся не совсем привычным для себя делом. Сергей Бабкин стал саунд-продюсером новой украинской комедии «11 детей из Моршина» и сыграл в фильме небольшую роль.