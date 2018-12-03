День рождения Аманды Сейфрид: яркие фотосессии актрисы

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3 декабря день рождения отмечает Аманда Сейфрид – популярная американская киноактриса и певица, наиболее известная по фильмам «Отверженные» и «Дорогой Джон»

На большом экране Аманда Сейфрид дебютировала в 2004 году в молодежной кинокомедии «Дрянные девчонки», рассказывающей о жизни старшеклассников.

Но настоящая популярность пришла к Аманде Сейфрид после выхода на экраны экранизации мюзикла «Мамма миа!», основанного на песнях популярной диско-группы «Abba».

Следующим большим успехом в актерской карьере Аманды Сейфрид стала экранизация мелодраматического романа Николаса Спаркса «Дорогой Джон». За великолепную драматическую игру Аманда была номинирована на Teen Choice Awards и MTV Movie Awards.

В 2011 году актриса сыграла главную женскую роль в фантастическом блокбастере «Время», где партнером актрисы по съемочной площадке стал популярный певец Джастин Тимберлейк.

Наиболее знаменитым фильмом с участием Аманды Сейфрид считается британский драматический мюзикл «Отверженные», снятый по одноименному роману Виктора Гюго. Актриса передает образ знаменитой девочки Козетты, считающейся французским символом угнетенных детей, но уже выросшей во взрослую женщину.

Фильм «Отверженные» получил «Оскара», а Аманда стала обладательницей премии «Спутник», как лучшая актриса.

Помимо двух мюзиклов, актриса использовала свои вокальные данные в саундтреках к таким фильмам как «Красная шапочка», «Дорогой Джон» и «Третий лишний 2».