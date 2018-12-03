Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой



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Деми Мур

Видимо, бывшая жена Брюса Уиллиса завела новый роман

У 56-летней актрисы Деми Мур появилась возлюбленная – стилистка сербского происхождения Маша Мандзука. На днях эти слухи получили подтверждение: пару засняли на улицах Лос-Анджелеса. Об этом сообщают западные таблоиды.

Деми и Маша в компании маленькой дочки стилистки по имени Руми проводили время как настоящая семейная пара. Женщины, одетые в повседневную одежду, прогулялись по детским магазинам. Деми часто брала ребенка на руки, играя с девочкой, и увлеченно беседовала с подругой.

По информации инсайдеров, отношениям Деми с Машей уже два года, и говорят, что женщины даже воспитывают вместе ребенка, 2-летнюю дочь Мандзука, Руми. Ппару часто видят в Лос-Анджелесе, а актриса даже установила в своем автомобиле Lexus детское автокресло для дочери Маши.

Напомним, Мур трижды была замужем: с 1980 по 1985 за рок-музыкантом Фредди Муром , с 1987 по 2000 за Брюсом Уиллисом (в браке с актером родились трое дочек), а с 2005 по 2013 за Эштоном Кутчером (официально звезды развелись только через два года после расставания).