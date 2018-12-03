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    Шоу-биз

    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой

    • Розсилка
    Деми Мур - Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Деми Мур

    Видимо, бывшая жена Брюса Уиллиса завела новый роман

    У 56-летней актрисы Деми Мур появилась возлюбленная – стилистка сербского происхождения Маша Мандзука. На днях эти слухи получили подтверждение: пару засняли на улицах Лос-Анджелеса. Об этом сообщают западные таблоиды.

    Деми и Маша в компании маленькой дочки стилистки по имени Руми проводили время как настоящая семейная пара. Женщины, одетые в повседневную одежду, прогулялись по детским магазинам. Деми часто брала ребенка на руки, играя с девочкой, и увлеченно беседовала с подругой.

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    По информации инсайдеров, отношениям Деми с Машей уже два года, и говорят, что женщины даже воспитывают вместе ребенка, 2-летнюю дочь Мандзука, Руми. Ппару часто видят в Лос-Анджелесе, а актриса даже установила в своем автомобиле Lexus детское автокресло для дочери Маши.

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    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой
    Актрису Деми Мур засняли на свидании со своей девушкой

    Напомним, Мур трижды была замужем: с 1980 по 1985 за рок-музыкантом Фредди Муром , с 1987 по 2000 за Брюсом Уиллисом  (в браке с актером родились трое дочек), а с 2005 по 2013 за Эштоном Кутчером (официально звезды развелись только через два года после расставания).

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