Петр Порошенко посмертно наградил актрису «Дизель Шоу» Марину Поплавскую



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марина Поплаская

Соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил погибшую в автокатастрофе артистку «Дизель Шоу» Марину Поплавскую. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

Погибшая в ДТП украинская актриса и участница юмористического проекта «Дизель Шоу» Марина Поплавская посмертно награждена орденом «За заслуги» III степени. Кроме Поплавской почетные награды присвоены еще 26 украинцам.

Напомним, что Марина Поплавская погибла 20 октября.

Авария произошла около 7:00 утра возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев Чоп. Автобус «Неоплан», в котором находились актеры, столкнулся с грузовым автомобилем «Новой почты». От полученных травм актриса Марина Поплавская умерла на месте. Еще четыре человека получили серьезные травмы.

Также стоит отметить, что после ДТП актеры «Дизель Шоу» перенесли запланированный гастрольный тур на следующий год.

«Осенний тур «Very Special Original Party» перенесен на начало 2019 года. Все билеты будут актуальны. Окончательные даты проведения концертов в городах Украины будут объявлены дополнительно. Спасибо всем, кто уже купил билеты на выступление «Дизель Шоу», кто верит и любит проект!», - отметили представители артистов.