Суровая мать: Джулия Робертс запрещает детям смотреть телевизор и пользоваться соцсетями



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Джулия Робертс Stylenews.ru

Актриса рассказала, что воспитывает своих детей в строгости

Джулия Робертс призналась, что после съемок в фильме «Вернуть Бена», в котором сыграла маму подростка-наркомана, она стала строже относиться к своим детям и ввела ряд ограничений.

В черный список попали все известные соцсети и некоторые телевизионные программы. Так, уверяет актриса, она хочет защитить своих детей - 14-летних близнецов Финнеаса и Хэзел и 11-летнего Генри - от давления современной жизни.

«Если собрать опасения всех родителей, то можно просто запереть дверь и никогда не выпускать детей из дома. Тут главное – не вдаваться в панику, а настроиться на позитивный и оптимистичный лад. Поэтому ограничения, конечно, временные. Мои дети просто пока еще слишком маленькие, и я не понимаю, чем сейчас им могут быть полезны все эти социальные медиа», -рассказала Робертс в интервью The Sun.

Время, которое Финнеас, Хэзел и Генри могли бы потратить на соцсети, Джулия заменяет семейными вечерами с разговорами по душам. Ведь именно окружение, по мнению актрисы, влияет на то, какими вырастут ее сыновья и дочь.

«Во время подготовки к роли я стала осведомлена о наркотиках больше, чем была раньше. Сама я выросла в очень маленьком городке в общине, где психотропные вещества не были частью школьной жизни. А если и были, то я просто об этом не знала - мое окружение было не из таких. Поэтому я даже не догадывалась, какое сильное влияние могут оказывать сверстники, будь то предложение попробовать запрещенные препараты или что-то еще».

Джерело: Hello!