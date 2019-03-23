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    Шоу-биз

    Звездный пример:как носить розовый брючный костюм

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    Звездный пример:как носить розовый брючный костюм
    vogue.ua

    Розовый брючный костюм не теряет своей популярности – с одинаковой любовью его носят и актрисы, и представительницы мира политики, и модные инфлюэнсеры

    Так, Мелания Трамп 18 марта появилась в костюме Emilio Pucci оттенка майской розы на рабочей встрече в Белом доме.

    А буквально за сутки до этого свою оверсайз-двойку продемонстрировала актриса Оливия Уайлд на вечернем шоу Эллен Дедженерес.

    Причин популярности у розового костюма несколько. Во-первых, он идеально соединяет в себе строгость и непосредственность, во-вторых выглядит свежо и вписывается даже в официальный дресс-код.

    Особенную любовь у современных карьеристок розовый брючный костюм завоевал еще и благодаря тому, что с его помощью как раз и можно продемонстрировать, что утверждение о легкомысленности розового – это лишь штамп.

    Важно, что девушка делает и говорит, а не какой цвет выбирает.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Также среди известных поклонниц розовых двоек значатся Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Леди Гага, Эмили Ратаковски, Зендая, Рози Хантингтон-Уайтли и Дри Хэмингуэй.

    Джерело: vogue.ua

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