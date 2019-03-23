Звездный пример:как носить розовый брючный костюм
-
Розсилка
Розовый брючный костюм не теряет своей популярности – с одинаковой любовью его носят и актрисы, и представительницы мира политики, и модные инфлюэнсеры
Так, Мелания Трамп 18 марта появилась в костюме Emilio Pucci оттенка майской розы на рабочей встрече в Белом доме.
А буквально за сутки до этого свою оверсайз-двойку продемонстрировала актриса Оливия Уайлд на вечернем шоу Эллен Дедженерес.
Причин популярности у розового костюма несколько. Во-первых, он идеально соединяет в себе строгость и непосредственность, во-вторых выглядит свежо и вписывается даже в официальный дресс-код.
Особенную любовь у современных карьеристок розовый брючный костюм завоевал еще и благодаря тому, что с его помощью как раз и можно продемонстрировать, что утверждение о легкомысленности розового – это лишь штамп.
Важно, что девушка делает и говорит, а не какой цвет выбирает.
Также среди известных поклонниц розовых двоек значатся Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Леди Гага, Эмили Ратаковски, Зендая, Рози Хантингтон-Уайтли и Дри Хэмингуэй.
Джерело: vogue.ua