Звездный пример:как носить розовый брючный костюм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Розовый брючный костюм не теряет своей популярности – с одинаковой любовью его носят и актрисы, и представительницы мира политики, и модные инфлюэнсеры

Так, Мелания Трамп 18 марта появилась в костюме Emilio Pucci оттенка майской розы на рабочей встрече в Белом доме.

А буквально за сутки до этого свою оверсайз-двойку продемонстрировала актриса Оливия Уайлд на вечернем шоу Эллен Дедженерес.

Причин популярности у розового костюма несколько. Во-первых, он идеально соединяет в себе строгость и непосредственность, во-вторых выглядит свежо и вписывается даже в официальный дресс-код.

Особенную любовь у современных карьеристок розовый брючный костюм завоевал еще и благодаря тому, что с его помощью как раз и можно продемонстрировать, что утверждение о легкомысленности розового – это лишь штамп.

Важно, что девушка делает и говорит, а не какой цвет выбирает.

Также среди известных поклонниц розовых двоек значатся Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Леди Гага, Эмили Ратаковски, Зендая, Рози Хантингтон-Уайтли и Дри Хэмингуэй.

Джерело: vogue.ua