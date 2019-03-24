День рождения Джессики Честейн: лучшие фотосессии актрисы

ГЛАВКОМ



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Джессика Честейн

Сегодня свой 42-й день рождения празднует одна из самых амбициозных актрис Голливуда

Сегодня, 24 марта, Джессике Честейн исполнился 42 года. Еще менее десяти лет назад она играла в театре и на телевидении, не преследуя никаких монументальных творческих амбиций. Но как-то раз ее преподавательница, актриса Марта Келлер порекомендовала Джессику своему бывшему бойфренду Аль Пачино в качестве заглавной героини в спектакле «Саломея», сообщает «Главком».

Роль в престижной постановке с самим Пачино привела Честейн в кино. Да так, что в одном только 2011-м году вышло сразу семь фильмов с ее участием, в том числе получившая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и три номинации на «Оскар» картина «Древо жизни» Терренса Малика.

Всего за несколько лет Честейн так громко и уверенно ворвавшаяся в мир кино, сыграла у лучших современных режиссеров. Помимо Малика она также появилась у Кэтрин Бигелоу, Рэйфа Файнса, Джона Мэддена, Ридли Скотта, Кристофера Нолана, Лив Ульман и Гильермо дель Торо.

Журнал Time даже включил ее в список «100 самых влиятельных людей 2012 года», сопроводив статьей, написанной очарованным ее профессионализмом и широкой амплитудой Гэри Олдманом, который с детства был ее кумиром.

Именно ей модный дом Yves Saint Laurent, с 1970-х годов культивирующий образ современной независимой женщины, предложил стать «лицом» аромата Manifesto.

Кроме того журнал Vanity Fair включил ее в список наиболее изысканно одетых женщин года. В эту престижную публикацию входят не столько следящие за модой знаменитости, сколько оригиналы, умеющие хорошо выглядеть в чем угодно и сами задающие тенденции.