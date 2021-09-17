Тату-мастер объяснил, какие популярные рисунки могут принести неприятности их владельцам

Художник раскрыл истинный смысл популярных у клиентов татуировок

Тату-мастер Клаудио Трейна раскрыл скрытый смысл популярных рисунков на разных частях тела клиентов. Об этом сообщает The Sun.

По словам эксперта, многие люди бездумно набивают татуировки, не зная их истинных значений. Он объяснил, что наколки имеют особый смысл для представителей криминальной культуры. «В наши дни люди делают тату только для красоты. Однако, оказавшись с ними в неподходящем месте, можно нажить себе неприятности», — объяснил он.

Так, например, пять точек на тыльной стороне ладони означают отбытие срока в тюрьме. Четыре точки, образующие квадрат, символизируют четыре стены камеры, а пятая по центру — заключенного внутри нее. Изображение в виде паутины также указывает на то, что человек сидел в тюрьме.

Татуировки в виде звезд, в свою очередь, означают честь, надежду, интуицию или желание. Однако такие рисунки, расположенные на груди или плечах, говорят о том, что их владелец — особо опасный преступник.

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