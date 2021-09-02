Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)

Вот почему не стоит экономить на тату-мастере

Не всегда наши ожидания сходятся с реальностью, и когда дело касается татуировок это особенно обидно, ведь неудачный рисунок будет с вами навечно. Ну, или почти навечно… ведь всегда можно обратиться к другому мастеру и попытаться действовать по принципу «клин клином вышибают».

Собрали для вас по-настоящему крутые работы татуировщиков, которые спасли клиентов от фейлов своих коллег.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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