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    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)

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    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)

    Вот почему не стоит экономить на тату-мастере

    Не всегда наши ожидания сходятся с реальностью, и когда дело касается татуировок это особенно обидно, ведь неудачный рисунок будет с вами навечно. Ну, или почти навечно… ведь всегда можно обратиться к другому мастеру и попытаться действовать по принципу «клин клином вышибают».

    Собрали для вас по-настоящему крутые работы татуировщиков, которые спасли клиентов от фейлов своих коллег.

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    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)
    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости татуировка шутки курьез
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    Когда татуировщикам удалось исправить ужасные работы своих коллег (фото)