Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны

Собрали для вас татуировки, которые превратили недостатки в особенности

Для многих татуировки — это способ выразить свою личность с помощью рисунка на коже. Однако некоторым людям подобные рисунки на коже позволяют побороть комплексы и вернуть уверенность в себе. Речь идет о работах тату-мастеров, которые занимаются перекрытием шрамов или родимых пятен.

Собрали для вас татуировки, которые превратили недостатки в особенности и вернули их обладателям уверенность в собственной красоте.

Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.