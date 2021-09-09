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    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны

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    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны

    Собрали для вас татуировки, которые превратили недостатки в особенности

    Для многих татуировки — это способ выразить свою личность с помощью рисунка на коже. Однако некоторым людям подобные рисунки на коже позволяют побороть комплексы и вернуть уверенность в себе. Речь идет о работах тату-мастеров, которые занимаются перекрытием шрамов или родимых пятен.

    Собрали для вас татуировки, которые превратили недостатки в особенности и вернули их обладателям уверенность в собственной красоте.

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    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны
    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

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    Теги: татуировка курьез
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    Подборка крутых татуировок, которые вернули людям уверенность, скрыв изъяны