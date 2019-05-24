Тиффани Трамп потратила 20 тысяч долларов на отдых с бойфрендом в Каннах



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Тиффани Трамп

Младшая дочь Дональда Трампа может разозлить американцев

25-летняя Тиффани Трамп отдыхает со своим возлюбленным 26-летним бойфрендом Майклом Булосом на Лазурном берегу Франции. Однако отпуске она тратит не свои личные деньги.

Младшая дочь президента США, в отличие от многих знаменитостей, прилетела в Канны не на кинофестиваль, а чтобы просто развлечься и хорошенько отдохнуть. Но американских граждан ее каникулы могут разозлить, ведь Тиффани не стесняется тратить деньги из казны. По сообщениям издания InStyle, она потратила почти 20 тысяч долларов только за четыре ночи в отеле JW Marriott, расположенном на бульваре Круазет.

Кроме того, Тиффани и Майкл были замечены и у гостиницы Le Majestic. Дорожные расходы дочери Дональда Трампа достигают неприличной суммы. Это не в первый раз, когда мисс Трамп распоряжается деньгами из казны для личной выгоды. За ее летнюю поездку в Белград налогоплательщики, сами того не зная, заплатили 23 тысячи долларов.

Судя по Instagram, Тиффани вместе с Майлом посетила гала-вечер amfAR. Девушка выбрала сияющее платье и находилась в отличном настроении.

О романе пары заговорили в ноябре прошлого года. Спустя несколько месяцев Тиффани официально подтвердила, что они с Майклом пара. Молодой человек из Нигерии. Его семья владеет многомиллионным бизнесом.

Джерело: graziamagazine.ru