Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали сына Псалмом

В прошлую пятницу Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз, а еще неделей ранее Ким провела вечеринку baby shower в честь новорожденного сына. Родители не стали сразу давать малышу имя, и вот спустя неделю мы наконец-то узнали, как зовут мальчика!

Его назвали Псалом Уэст (Psalm West). Вместе с именем Ким опубликовала и первое фото малыша, на котором тот спит в колыбели. На выбор имени явно повлияли религиозные взгляды пары, ведь псалмы - это религиозные песнопения, из которых состоит псалтырь (книга с молитвами). Скорее всего, это имя отражает любовь Канье Уэста к воскресным службам, которые он проводит в последнее время все чаще.

Поклонники удивились такому выбору, так как ранее Ким говорила, что если у нее когда-нибудь родится еще один мальчик, то она назовет его Робертом - в честь брата и покойного отца.

Напомним, у пары, кроме новорожденного мальчика, есть трое детей, и все они тоже с необычными именами: 5-летняя Норт Уэст, 3-летний Сейнт Уэст и годовалая Чикаго Уэст.