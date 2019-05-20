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    Жизнь

    Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали сына Псалмом

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст - Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали сына Псалмом
    Ким Кардашьян и Канье Уэст

    Регулярные воскресные службы и увлечение религией Канье не прошли бесследно

    В прошлую пятницу Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз, а еще неделей ранее Ким провела вечеринку baby shower в честь новорожденного сына. Родители не стали сразу давать малышу имя, и вот спустя неделю мы наконец-то узнали, как зовут мальчика!

    Его назвали Псалом Уэст (Psalm West). Вместе с именем Ким опубликовала и первое фото малыша, на котором тот спит в колыбели. На выбор имени явно повлияли религиозные взгляды пары, ведь псалмы - это религиозные песнопения, из которых состоит псалтырь (книга с молитвами). Скорее всего, это имя отражает любовь Канье Уэста к воскресным службам, которые он проводит в последнее время все чаще.

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    Поклонники удивились такому выбору, так как ранее Ким говорила, что если у нее когда-нибудь родится еще один мальчик, то она назовет его Робертом - в честь брата и покойного отца.

    Напомним, у пары, кроме новорожденного мальчика, есть трое детей, и все они тоже с необычными именами: 5-летняя Норт Уэст, 3-летний Сейнт Уэст и годовалая Чикаго Уэст.

    Джерело: Hello!

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