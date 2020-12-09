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    Жизнь

    Тимошенко стала бабушкой в третий раз (фото)

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    <p>Дочь Юлии Тимошенко родила мальчика</p> <div></div> - Тимошенко стала бабушкой в третий раз (фото)

    Дочь Юлии Тимошенко родила мальчика

    В 2016 году дочь Юлии Тимошенко Евгения родила девочку, а ее крестной стала сама бабушка

    Дочь лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко Евгения родила третьего ребенка. Об этом сообщила секретарь фракции ВО «Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова. Следовательно, таким образом Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой.

    Ее дочь родила третьего ребенка - сына. У Евгении Тимошенко уже есть 4-летняя дочь и годовалый сын.

    Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Евгенія Тимошенко народила сина -...

    Опубліковано Меліховою Тетяною Іванівною Вівторок, 8 грудня 2020 р.

    Главком в августе 2019 сообщал, что Тимошенко во второй раз стала бабушкой.

    Напомним, в 2014 году Евгения Тимошенко во второй раз вышла замуж. Избранником стал одесский бизнесмен Артур Чечеткин. Дочь Тимошенко впервые стала мамой в июне 2016 года, родив дочь Еву. До этого она была замужем за британским музыкантом Шоном Карром, который ушел из жизни в 2018 году.

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    Теги: дети звезд Юлия Тимошенко
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