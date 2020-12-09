Тимошенко стала бабушкой в третий раз (фото)

В 2016 году дочь Юлии Тимошенко Евгения родила девочку, а ее крестной стала сама бабушка

Дочь лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко Евгения родила третьего ребенка. Об этом сообщила секретарь фракции ВО «Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова. Следовательно, таким образом Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой.

Ее дочь родила третьего ребенка - сына. У Евгении Тимошенко уже есть 4-летняя дочь и годовалый сын.

Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Евгенія Тимошенко народила сина -... Опубліковано Меліховою Тетяною Іванівною Вівторок, 8 грудня 2020 р.

Главком в августе 2019 сообщал, что Тимошенко во второй раз стала бабушкой.

Напомним, в 2014 году Евгения Тимошенко во второй раз вышла замуж. Избранником стал одесский бизнесмен Артур Чечеткин. Дочь Тимошенко впервые стала мамой в июне 2016 года, родив дочь Еву. До этого она была замужем за британским музыкантом Шоном Карром, который ушел из жизни в 2018 году.