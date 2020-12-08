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    Шоу-биз

    Дочь Мадонны показала свою «Ким» в рекламе трусов в стиле 2000-х (фото)

    • Розсилка
    Дочь Мадонны показала свою «Ким» в рекламе трусов в стиле 2000-х (фото)

    Девушка продемонстрировала образы из новой коллекции

    Дочь певицы Мадонны и кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона Лурдес стала героиней рекламной кампании американского бренда женской одежды Juicy Couture. Кампания посвящена выходу коллаборации марки с бельевым брендом Parade и приурочена к 25-летию Juicy Couture.

    В кадре Лурдес продемонстрировала образы из новой коллекции: нижнее белье в ярких оттенках и с логотипом Juicy Couture. Для 24-летней девушки это далеко не первый опыт сотрудничества с известным брендом: ранее Лурдес была лицом модного дома Miu Miu, сотрудничала со Stella McCartney, Gyspy Sport, а также принимала участие в показах на Неделе моды в Нью-Йорке.

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    Дочь Мадонны показала свою «Ким» в рекламе трусов в стиле 2000-х (фото)
    Дочь Мадонны показала свою «Ким» в рекламе трусов в стиле 2000-х (фото)

    Лурдес Мария Чикконе-Леон, которую в семье ласково называют Лолой, часто сравнивают со знаменитой мамой. Так же, как и Мадонна, Лурдес выступает в защиту прав женщин и за бодипозитив, не боится провокационных выходов в свет и уже успела попробовать себя не только в качестве модели, но и в роли певицы и даже дизайнера.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес
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