Дочь Мадонны показала свою «Ким» в рекламе трусов в стиле 2000-х (фото)

Девушка продемонстрировала образы из новой коллекции

Дочь певицы Мадонны и кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона Лурдес стала героиней рекламной кампании американского бренда женской одежды Juicy Couture. Кампания посвящена выходу коллаборации марки с бельевым брендом Parade и приурочена к 25-летию Juicy Couture.

В кадре Лурдес продемонстрировала образы из новой коллекции: нижнее белье в ярких оттенках и с логотипом Juicy Couture. Для 24-летней девушки это далеко не первый опыт сотрудничества с известным брендом: ранее Лурдес была лицом модного дома Miu Miu, сотрудничала со Stella McCartney, Gyspy Sport, а также принимала участие в показах на Неделе моды в Нью-Йорке.

Лурдес Мария Чикконе-Леон, которую в семье ласково называют Лолой, часто сравнивают со знаменитой мамой. Так же, как и Мадонна, Лурдес выступает в защиту прав женщин и за бодипозитив, не боится провокационных выходов в свет и уже успела попробовать себя не только в качестве модели, но и в роли певицы и даже дизайнера.

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