Королевский шеф-повар рассказал о любимом блюде принца Джорджа

Стало известно о кулинарных предпочтениях юного принца

Как признался шеф-повар Альдо Зилли, маленький наследник британского престола принц Джордж предпочитает итальянскую кухню.

«Уильям потрясающий. Я жду его звонка, чтобы приготовить для его старшего сына пасту карбонара, потому что это его любимое блюдо», – поделился Зилли.

Оказывается, о кулинарных предпочтениях королевской семьи шеф-повар узнал в молодежном благотворительном центре Centrepoint, где работал вместе с принцем Уильямом.

По мнению Альдо Зилли, если у него будет возможность приготовить для маленького принца карбонару, то Джордж никогда не захочет ее версию от других поваров.

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«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.