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    Жизнь

    Королевский шеф-повар рассказал о любимом блюде принца Джорджа

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    Принц Джордж - Королевский шеф-повар рассказал о любимом блюде принца Джорджа
    Принц Джордж

    Стало известно о кулинарных предпочтениях юного принца

    Как признался шеф-повар Альдо Зилли, маленький наследник британского престола принц Джордж предпочитает итальянскую кухню.

     «Уильям потрясающий. Я жду его звонка, чтобы приготовить для его старшего сына пасту карбонара, потому что это его любимое блюдо», – поделился Зилли.

    Оказывается, о кулинарных предпочтениях королевской семьи шеф-повар узнал в молодежном благотворительном центре Centrepoint, где работал вместе с принцем Уильямом.

    По мнению Альдо Зилли, если у него будет возможность приготовить для маленького принца карбонару, то Джордж никогда не захочет ее версию от других поваров.

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    Королевский шеф-повар рассказал о любимом блюде принца Джорджа
    Королевский шеф-повар рассказал о любимом блюде принца Джорджа
    Королевский шеф-повар рассказал о любимом блюде принца Джорджа
    Королевский шеф-повар рассказал о любимом блюде принца Джорджа
    Королевский шеф-повар рассказал о любимом блюде принца Джорджа

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости дети звезд еда
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