19-летняя дочь Веры Брежневой в мини похвасталась стройными ножками (фото)

19-летняя дочь Веры Брежневой предстала в ультрамодном образе

19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман несколько лет назад переехала жить в Америку. Девушка учится в престижной школе Ojai Valley School. От знаменитой мамы Соня унаследовала яркую внешность и невероятное обаяние. Студентка не захотела идти по ее стопам и предпочла строить карьеру модели.

Инстадива не упустила возможности похвастаться стройными ногами. Соня с удовольствием покрутилась перед камерой, демонстрируя точеную фигуру в мини. В завершение популярная девушка сделала несколько кадров крупным планом, показав естественную красоту. «Декабрь в Лос-Анджелесе», — шутливо сообщила она, позируя на фоне живописных цветущих деревьев.

Поклонники осыпали Соню комплиментами. «Так похожа на свою маму», «Прекрасная», «Красотка! Обстановка больше напоминает начало осени», «Стильный образ», — написали фолловеры.

Соня — старшая дочь певицы. Вера Брежнева родила ее в отношениях с бизнесменом Виталием Войченко. Девочка носит фамилию своего отчима — первого официального мужа артистки Михаила Кипермана. У бывших супругов есть общая дочь Сара.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.