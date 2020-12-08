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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Веры Брежневой в мини похвасталась стройными ножками (фото)

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    <p>19-летняя дочь Веры Брежневой предстала в ультрамодном образе</p> <div></div> - 19-летняя дочь Веры Брежневой в мини похвасталась стройными ножками (фото)

    19-летняя дочь Веры Брежневой предстала в ультрамодном образе

    instagram.com/sonyaxkiperman/

    19-летняя дочь Веры Брежневой предстала в ультрамодном образе

    19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман несколько лет назад переехала жить в Америку. Девушка учится в престижной школе Ojai Valley School. От знаменитой мамы Соня унаследовала яркую внешность и невероятное обаяние. Студентка не захотела идти по ее стопам и предпочла строить карьеру модели.

    Инстадива не упустила возможности похвастаться стройными ногами. Соня с удовольствием покрутилась перед камерой, демонстрируя точеную фигуру в мини. В завершение популярная девушка сделала несколько кадров крупным планом, показав  естественную красоту. «Декабрь в Лос-Анджелесе», — шутливо сообщила она, позируя на фоне живописных цветущих деревьев.

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    19-летняя дочь Веры Брежневой в мини похвасталась стройными ножками (фото)
    19-летняя дочь Веры Брежневой в мини похвасталась стройными ножками (фото)
    19-летняя дочь Веры Брежневой в мини похвасталась стройными ножками (фото)
    19-летняя дочь Веры Брежневой в мини похвасталась стройными ножками (фото)
    19-летняя дочь Веры Брежневой в мини похвасталась стройными ножками (фото)
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Поклонники осыпали Соню комплиментами. «Так похожа на свою маму», «Прекрасная», «Красотка! Обстановка больше напоминает начало осени», «Стильный образ», — написали фолловеры.

    Соня — старшая дочь певицы. Вера Брежнева родила ее в отношениях с бизнесменом Виталием Войченко. Девочка носит фамилию своего отчима — первого официального мужа артистки Михаила Кипермана. У бывших супругов есть общая дочь Сара.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

     Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Теги: знаменитости дети звезд Вера Брежнева шоу-бизнес
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