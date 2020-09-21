Трансгендер умерла после опасной инъекции ради «бразильских» ягодиц (фото)



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46-летняя Джиа Ромуальдо-Родригес instagram.com/giarodriguez22/

Джие делали опасную операцию, введя инъекции жира в ее бедра

46-летняя Джиа Ромуальдо-Родригес стала жертвой пластической хирургии. В погоне за красотой женщина-трансгендер скончалась после очередного вмешательства.

Мексиканка Ромуальдо-Родригес мечтала об эффектных бразильских бедрах, однако ее надеждам не суждено было сбыться. Ранее Джиа уже сделала пластику груди - и всё прошло успешно. Она решила продолжить свое превращение в женщину.

Ради новых ягодиц она отправилась в известную клинику в Майами. Джие делали опасную операцию, введя инъекции жира в ее бедра. Она пошла на такую авантюру ради обретения желанной женственной фигуры, о которой грезила уже давно, как сообщает The Sun.

Операцию производил опытная хирург Стефани Стовер: за долгие годы работы за ней не было замечено никаких нарушений и трагедий. Однако после этой процедуры у пациентки-трансгендера развилась эмболия. У Ромуальдо-Родригес резко упала частота сердечных сокращений, которая и

За последние десять лет во Флориде скончались 20 пациентов, отважившихся на подобные рискованные хирургические вмешательства. Причиной всех этих смертей стала эмболия, при которой происходит закупорка сосудов при попадании инородных частиц в кровь - к таким частицам как раз и относится жир, который вводят в ягодицы.

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