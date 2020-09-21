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    Жизнь

    Трансгендер умерла после опасной инъекции ради «бразильских» ягодиц (фото)

    • Розсилка
    46-летняя Джиа Ромуальдо-Родригес - Трансгендер умерла после опасной инъекции ради «бразильских» ягодиц (фото)
    46-летняя Джиа Ромуальдо-Родригес
    instagram.com/giarodriguez22/

    Джие делали опасную операцию, введя инъекции жира в ее бедра

    46-летняя Джиа Ромуальдо-Родригес стала жертвой пластической хирургии. В погоне за красотой женщина-трансгендер скончалась после очередного вмешательства.

    Мексиканка Ромуальдо-Родригес мечтала об эффектных бразильских бедрах, однако ее надеждам не суждено было сбыться. Ранее Джиа уже сделала пластику груди - и всё прошло успешно. Она решила продолжить свое превращение в женщину.

    Ради новых ягодиц она отправилась в известную клинику в Майами. Джие делали опасную операцию, введя инъекции жира в ее бедра. Она пошла на такую авантюру ради обретения желанной женственной фигуры, о которой грезила уже давно, как сообщает The Sun.

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    Трансгендер умерла после опасной инъекции ради «бразильских» ягодиц (фото)
    Трансгендер умерла после опасной инъекции ради «бразильских» ягодиц (фото)
    Трансгендер умерла после опасной инъекции ради «бразильских» ягодиц (фото)
    Трансгендер умерла после опасной инъекции ради «бразильских» ягодиц (фото)
    instagram.com/giarodriguez22/

    Операцию производил опытная хирург Стефани Стовер: за долгие годы работы за ней не было замечено никаких нарушений и трагедий. Однако после этой процедуры у пациентки-трансгендера развилась эмболия. У Ромуальдо-Родригес резко упала частота сердечных сокращений, которая и

    За последние десять лет во Флориде скончались 20 пациентов, отважившихся на подобные рискованные хирургические вмешательства. Причиной всех этих смертей стала эмболия, при которой происходит закупорка сосудов при попадании инородных частиц в кровь - к таким частицам как раз и относится жир, который вводят в ягодицы.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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