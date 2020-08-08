  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Барби»-трансгендер показала пышное тело в купальнике (фото)

    • Розсилка
    «Барби»-трансгендер показала пышное тело в купальнике (фото)
    instagram.com/jessicaalvesuk/

    На размещенных кадрах 36-летняя телезвезда позирует на фоне бассейна и радуги в алом купальнике

    Бразилец Родриго Алвес, потративший более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 48 миллионов рублей) на внешность куклы Кена, превратился в «живую Барби» и показал поклонникам свое тело в купальнике. На снимки в его Instagram обратило внимание Daily Mail.

    В январе этого года Алвес сделал каминг-аут и заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика. На новую внешность она потратила около 900 тысяч фунтов стерлингов: в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Барби»-трансгендер показала пышное тело в купальнике (фото)
    «Барби»-трансгендер показала пышное тело в купальнике (фото)
    «Барби»-трансгендер показала пышное тело в купальнике (фото)
    instagram.com/jessicaalvesuk/

    На размещенных кадрах 36-летняя телезвезда позирует на фоне бассейна и радуги в алом купальнике. Костюм оформлен глубоким вырезом, обнажающим живот, и бретельками, которые соединяют его нижнюю и верхнюю части.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

     Читайте также: Интим возле церкви. На Закарпатье парочка занялась сексом прямо в центре города (видео)

     

     

    знаменитости трансгендер новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ