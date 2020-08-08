«Барби»-трансгендер показала пышное тело в купальнике (фото)



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На размещенных кадрах 36-летняя телезвезда позирует на фоне бассейна и радуги в алом купальнике

Бразилец Родриго Алвес, потративший более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 48 миллионов рублей) на внешность куклы Кена, превратился в «живую Барби» и показал поклонникам свое тело в купальнике. На снимки в его Instagram обратило внимание Daily Mail.

В январе этого года Алвес сделал каминг-аут и заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика. На новую внешность она потратила около 900 тысяч фунтов стерлингов: в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

На размещенных кадрах 36-летняя телезвезда позирует на фоне бассейна и радуги в алом купальнике. Костюм оформлен глубоким вырезом, обнажающим живот, и бретельками, которые соединяют его нижнюю и верхнюю части.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.