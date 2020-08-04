Мужчина-трансгендер впервые показал своих дочерей (фото)



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33-летний американец Кайден Коулман две недели назад родил второго ребенка

Девочка уже радует своими успехами

В середине июля трансгендер и его партнер, 29-летний Доминик, стали родителями девочки, которую назвали Джурни Соле. Малышку тепло встретила старшая дочь Кейдена Азилия Скай. Шестилетняя девочка не отходит от младшей сестры и помогает родителям заботиться о ней. Азилия кормит ребенка из бутылки.

Сегодня Коулман поделился первым совместным фото дочерей. На снимке серьезная Скай запечатлена сидящей на столе и аккуратно держащей на руках спящую сестру. Обеих девочек одели в светлые летние наряды. «Официальная фотосессия старшей и младшей сестер», - прокомментировал кадр Кайден.

Новоиспеченный родитель двоих дочерей не может налюбоваться новорожденной. Кейден похвастался первыми успехами Джурни. Малышка, лежа на груди Доминика, уже пытается поднимать голову. «Посмотрите на мою маленькую малышку, которая уже хочет стать взрослой. Ей всего две недели! Помедленнее, Джурни!» - обратился к фанатам и дочери Коулман.

Блогер родился женщиной, а в 2009 году начал свой трансгендерный переход. Он стал принимал гормоны и был уверен, что будет бесплодным. Однако этого не произошло.

Его первая беременность наступила во время шестинедельного перерыва в приеме мужских гормонов перед подготовкой к мастэктомии. При этом о грядущем пополнении он узнал только на 21-й неделе беременности.

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