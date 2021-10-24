Третий день после свадьбы. Народный артист Белоножко поделился фото из семейного архива

Супруги Билоножко вместе и в жизни, и на сцене

В комментариях к публикации поклонники пары рассыпались в комплиментах

Известный певец, Народный артист Украины Виталий Белоножко поделился со своими поклонниками архивным семейным фото. Снимок он опубликовал на странице в Facebook. На нем запечатлён немного растерянный Белоножко с улыбающейся супругой Светланой вскоре после бракосочетания.

«Третий день после свадьбы, и тут-то начинаю осознавать ответственность, по факту, совершенного проступка! (Шутка)», – подписал фото артист.

В комментариях к публикации поклонники пары рассыпались в комплиментах.

«Светлана на седьмом небе от счастья ... Еще бы! Такого сокола поймала».

«Да нет, это господин Виталий думает, заморочил такую красавицу, и самому не верится», – пишут пользователи.

Между тем, певец Павел Зибров отметил, что Белоножко на снимке похож на представителя духовенства.

«Ты здесь на батюшку похож. Ну просто диакон», – написал Зибров.

«Святой. Я после армии полгода не стригся, к браку принял постриг», – ответил Белоножко.

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