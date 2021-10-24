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    Третий день после свадьбы. Народный артист Белоножко поделился фото из семейного архива

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    Супруги Билоножко вместе и в жизни, и на сцене - Третий день после свадьбы. Народный артист Белоножко поделился фото из семейного архива
    Супруги Билоножко вместе и в жизни, и на сцене
    Фото: tsn.ua

    В комментариях к публикации поклонники пары рассыпались в комплиментах

    Известный певец, Народный артист Украины Виталий Белоножко поделился со своими поклонниками архивным семейным фото. Снимок он опубликовал на странице в Facebook. На нем запечатлён немного растерянный Белоножко с улыбающейся супругой Светланой вскоре после бракосочетания.

    «Третий день после свадьбы, и тут-то начинаю осознавать ответственность, по факту, совершенного проступка! (Шутка)», – подписал фото артист.

    В комментариях к публикации поклонники пары рассыпались в комплиментах.

    «Светлана на седьмом небе от счастья ... Еще бы! Такого сокола поймала».

    «Да нет, это господин Виталий думает, заморочил такую красавицу, и самому не верится», – пишут пользователи.

    Между тем, певец Павел Зибров отметил, что Белоножко на снимке похож на представителя духовенства.

    «Ты здесь на батюшку похож. Ну просто диакон», – написал Зибров.

    «Святой. Я после армии полгода не стригся, к браку принял постриг», – ответил Белоножко.

    Ранее украинский телеведущий Анатолий Анатолич снялся в фотосессии со своим третьим ребенком – сыном Нилом, которому 20 октября исполнилось ровно три месяца.

    Также «Скотч» сообщал, что 51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

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    Теги: Facebook артист Павел Зибров телеведущий Ровно
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    Третий день после свадьбы. Народный артист Белоножко поделился фото из семейного архива