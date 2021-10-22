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    51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки» (фото)

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    51-летняя певица Ирина Билык - 51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки» (фото)
    51-летняя певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Артистка показала именной шоколад

    Знаменитая украинская певица Ирина Билык в своем Инстаграме похвасталась именным шоколадом и поинтересовалась у своих подписчиков, не хотели бы они «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

    «Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый!» – призналась Билык.

    instagram.com/bilyk_iryna/
    instagram.com/bilyk_iryna/

    «Ирина! Я бы тебя съел!», «Вау! Стильная шоколадка получилась», «Спрос гарантирован», «Очень хотел бы хоть лизнуть», – активно комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

    На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.

    «Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки» (фото)