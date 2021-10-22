51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки» (фото)

Артистка показала именной шоколад

Знаменитая украинская певица Ирина Билык в своем Инстаграме похвасталась именным шоколадом и поинтересовалась у своих подписчиков, не хотели бы они «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

«Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый!» – призналась Билык.

instagram.com/bilyk_iryna/

«Ирина! Я бы тебя съел!», «Вау! Стильная шоколадка получилась», «Спрос гарантирован», «Очень хотел бы хоть лизнуть», – активно комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине