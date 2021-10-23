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    «Я люблю водку». Телеведущая и директор «Мисс Украина Вселенная» поругались из-за Неплях

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    Панченко невысоко оценила внешность победительницы конкурса красоты - «Я люблю водку». Телеведущая и директор «Мисс Украина Вселенная» поругались из-за Неплях
    Панченко невысоко оценила внешность победительницы конкурса красоты
    Фото: Диана Панченко/Facebook

    Между Панченко и Филимоновой разгорелась дискуссия

    Телеведущая Диана Панченко у себя в Facebook раскритиковала внешность победительницы «Мисс Украина Вселенная-2021» Анны Неплях, а в комментариях возмутилась интервью модели, в котором та рассказала, что любит пить водку.

    Новая Мисс Украина-Вселенная – Анна Неплях. Анна, бывшая участница шоу Холостяк, безусловно, симпатичная девушка. Но, мягко говоря, не формат. Финансы поют романсы. Ах…», – написала Панченко.

    Директор «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова на своей страничке в Facebook посвятила пост критике телеведущей.

    «Уважаемая Диана! Это под вопросом. Вам как никому должно быть известно, как обидно и неприятно выслушивать грязные оскорбления от малокомпетентных и недалёких людей. Которые называют вас «грязной политической проституткой» и «медчуковской подстилкой», «предательницей родины», «безграмотной провинциальной журналисткой с ужасной внешностью, вторым подбородком, страшными бровями, поросячьими маленькими глазками и отвратительным вкусом, – отметила директор «Мисс Украина Вселенная-2021».

    Филимонова ответила, что она и Неплях не считают Панченко такой, как о ней пишут в сети. «Директор Мисс Украина Вселенная-2021» добавила, что пускай все оскорбления в адрес Неплях останутся на совести телеведущей.

    Диана не стала молчать и поблагодарила Филимонову за внимание, но не стала отказываться от своих слов.

    Скриншот: Facebook
    Скриншот: Facebook

    Между Панченко и Филимоновой продолжилась дискуссия. Телеведущая просила директора конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» оценить шансы на победу Неплях в Израиле и все-таки прокомментировать интервью Анны.

    Скриншот: Facebook
    Скриншот: Facebook

    Анна не стала игнорировать комментарий Дианы.

    Скриншот: Facebook
    Скриншот: Facebook

    «О шансах Анны. Они такие, как и у вас – если повезет, возьмут на приличный канал работать. Не повезет – не возьмут», – написала Филимонова.

    Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина тоже решила вмешаться в скандал.

    Скриншот: Instagram
    Скриншот: Instagram

    «Как теперь развидеть то, что прочла, не понимаю. Ребят, ну что за пошлятина? Все же нормальные люди. Эскорт не эскорт, честно не честно, это что Нобелевская премия?», – попыталась всех помирить Крапивина.

    Ранее сообщалось, что титул «Мисс Украина Вселенная»-2021 получила участница шоу «Холостяк», 27-летняя Анна Неплях из Днепра. В программе «Светская жизнь» девушка рассказала, что мечтала об этой короне с детства. В то же время она призналась, что проходила и непростые моменты в жизни. Так, ее бил бывший парень – сын достаточно известных в Украине чиновников.

    Напомним, Анна Неплях представит Украину на престижном международном состязании Miss Universe-2021, которое состоится в Израиле в декабре 2021 года.

    Также сообщалось, что соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.

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    Теги: скандал Facebook Украина Мисс Вселенная премия Нобелевская премия финансы телеведущая Instagram время
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    «Я люблю водку». Телеведущая и директор «Мисс Украина Вселенная» поругались из-за Неплях