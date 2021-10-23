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    Трогательные фото. Анатолий Анатолич показал трехмесячного сына

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    Телеведущий Анатолий Анатолич - Трогательные фото. Анатолий Анатолич показал трехмесячного сына
    Телеведущий Анатолий Анатолич
    facebook.com/Ranok.Ukraina/

    У блогера трое детей – две девочки и мальчик

    Украинский телеведущий Анатолий Анатолич снялся в фотосессии со своим третьим ребенком – сыном Нилом, которому 20 октября исполнилось ровно три месяца. Снимки ведущего размещены на аккаунтах телешоу «Ранок з Україною» в Instagram и Facebook.

    «Какое фото самое милое?» – спросили у подписчиков администраторы страниц. В сумме снимки Анатолича набрали почти 5 тыс. лайков.

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    Трогательные фото. Анатолий Анатолич показал трехмесячного сына
    Трогательные фото. Анатолий Анатолич показал трехмесячного сына
    Трогательные фото. Анатолий Анатолич показал трехмесячного сына
    Трогательные фото. Анатолий Анатолич показал трехмесячного сына
    facebook.com/Ranok.Ukraina/

    «Так вырос! Мужичок!», «Ирокезик супер», «Самый лучший в мире смайлик», «Похож на папу как две капли воды», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

    Знаменитая украинская певица Ирина Билык в своем Инстаграме похвасталась именным шоколадом и поинтересовалась у своих подписчиков, не хотели бы они «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

    «Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый!» – призналась Билык.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес телеведущий
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    Трогательные фото. Анатолий Анатолич показал трехмесячного сына