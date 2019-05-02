Третья серия финального сезона «Игры престолов» оказалась самым обсуждаемым эпизодом за всю историю телевидения
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Розсилка
Ни один другой эпизод ни одного другого сериала за все десятилетия существования телеэфира не обсуждался настолько активно
«Игра престолов» обновляет собственные рекорды – 3 серия последнего сезона, в которой зрители вынуждены были попрощаться с рядом любимых героев, побила рекорд популярности и оказалась самым обсуждаемым эпизодом за всю историю американского ТВ.
По статистике, 67-минутный эпизод собрал свыше 7.8 миллионов твитов от пользователей социальной сети, которые смотрели новую серию в прямом эфире. Конкурентов у эпизода нет – на втором месте в списке самых обсуждаемых вновь «Игра престолов», премьерная серия 8 сезона, вышедшая в эфир 14 апреля и собравшая свыше 5 миллионов твитов. Самыми обсуждаемыми персонажами после выхода в эфир 3-ей серии оказались Арья, Король Ночи, Бран, Джон Сноу и Серсея.
К настоящему моменту в 2019 году пользователи упомянули «Игру престолов» в более чем 52 миллионах сообщений. Учитывая, что каждая следующая из оставшихся серий повышает ставки и готовит зрителей к расставанию с любимыми героями, нет сомнений в том, что рекорд самого обсуждаемого эпизода «Игра престолов» будет обновлять и дальше.
Джерело: popcornnews