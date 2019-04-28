Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка



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Эмилия Кларк

Актриса примерила костюм Сноу в рамках благотворительного проекта, цель которого - помочь пострадавшим от инсульта

Знаменитая актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен в сериале, примерила на себя образ своего коллеги из «Игры престолов» - актриса переоделась в Джона Сноу и прошлась по Таймс-сквер. Видео ее похождений опубликовано на YouTube-канале благотворительной платформы Omaze.

Кларк спрашивала у прохожих, как пройти к Стене, поговорила с фанаткой «Ходячих мертвецов», обнаружила фигурку Аквамена в магазине игрушек и пообщалась с местными Суперменом и Бэтменом.

В конце ролика Кларк призвала поддержать ее проект помощи пострадавшим от черепно-мозговых травм и инсульта SameYou. В марте актриса рассказала, что перенесла инсульт во время съемок второго сезона «Игры престолов».

Кларк записала это видео в тандеме с онлайн-платформой для сбора средств Omaze. Сделавший пожертвование может выиграть просмотр последнего эпизода с Эмилией. Приз также включает в себя перелет, проживание в четырехзвездочном отеле и фотосессию. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь.

На сегодняшний день задача проекта SameYou - собрать $1 миллион, которые будут направлены на исследования новых методов восстановления после травм мозга.