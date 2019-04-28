  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка

    • Розсилка
    Эмилия Кларк - Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка
    Эмилия Кларк

    Актриса примерила костюм Сноу в рамках благотворительного проекта, цель которого - помочь пострадавшим от инсульта

    Знаменитая актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен в сериале, примерила на себя образ своего коллеги из «Игры престолов» - актриса переоделась в Джона Сноу и прошлась по Таймс-сквер. Видео ее похождений опубликовано на YouTube-канале благотворительной платформы Omaze.

    Кларк спрашивала у прохожих, как пройти к Стене, поговорила с фанаткой «Ходячих мертвецов», обнаружила фигурку Аквамена в магазине игрушек и пообщалась с местными Суперменом и Бэтменом.

    В конце ролика Кларк призвала поддержать ее проект помощи пострадавшим от черепно-мозговых травм и инсульта SameYou. В марте актриса рассказала, что перенесла инсульт во время съемок второго сезона «Игры престолов».

    Кларк записала это видео в тандеме с онлайн-платформой для сбора средств Omaze. Сделавший пожертвование может выиграть просмотр последнего эпизода с Эмилией. Приз также включает в себя перелет, проживание в четырехзвездочном отеле и фотосессию. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка
    Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка
    Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка
    Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка
    Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка
    Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка
    Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка
    Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по центру Нью-Йорка

    На сегодняшний день задача проекта SameYou - собрать $1 миллион, которые будут направлены на исследования новых методов восстановления после травм мозга.

     

    знаменитости Игра престолов актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ