Принцесса Диана после развода отказалась носить Chanel из-за любовницы Чарльза



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Платья и аксессуары от марки Chanel были неотъемлемой частью образов принцессы Дианы до 1996 года

После развода принцесса полностью отказалась от вещей модного дома

Диана Спенсер считалась иконой стиля. Многие бренды мечтали увидеть ее в нарядах из своей коллекции. Для выходов в свет покойная леди Ди часто выбирала аутфиты от Chanel. Принцесса очень любила сумочки и туфли этой марки.

После развода Диана навсегда оказалась от вещей этого бренда. О причине рассказал австралийский дизайнер Брандсон Джейсон (Jayson Brundson), которому выпала честь подготовить звезду королевской семьи к одному из выходов.

В тот день Диана наотрез отказалась надевать туфли от Chanel. Оказалось, что после развода ее стали смущать буквы в логотипе. Он представляет собой два сцепленных полукруга, которые напомнили принцессе инициалы ее бывшего мужа и его любовницы Камиллы Паркер-Боулз.

«Как только она видела буквы «С» вместе, сразу вспоминала о Камилле и Чарльзе. Это звучало так жестко по отношению к туфлям Chanel. Тем более к туфлям с золотым логотипом», - цитирует ОК! слова Джейсона.