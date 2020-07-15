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    Жизнь

    Британка получила ожоги на груди от одежды известного бренда (фото)

    • Розсилка
    <p>Англичанка Адара Грэм</p> <div></div> - Британка получила ожоги на груди от одежды известного бренда (фото)

    Англичанка Адара Грэм

    Врач прописал девушке антибиотики, чтобы обезопасить ее от попадания в кровь инфекции

    Покупательница модного интернет-магазина Pretty Little Thing показала ожоги на груди, которые остались на ее теле от топа, заказанного на сайте бренда. На опубликованные в соцсетях фото обратили внимание журналисты The Sun.

    Англичанка Адара Грэм приобрела кроп-топ с анималистичным принтом стоимостью 15 фунтов стерлингов). В области декольте изделие было отделано металлическими деталями.

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    Британка получила ожоги на груди от одежды известного бренда (фото)
    Британка получила ожоги на груди от одежды известного бренда (фото)
    Британка получила ожоги на груди от одежды известного бренда (фото)
    Британка получила ожоги на груди от одежды известного бренда (фото)

    В своем Twitter-аккаунте девушка разместила фотографии полученных травм и подпись: «Пожалуйста, будьте осторожны с покупкой топов с металлическими петлями. Это был мой первый раз, и петли выглядят так, словно они заржавели: они прожгли мою кожу, грудь начала пузыриться и доставлять сильную боль».

    В результате твит стал вирусным, и шокированные пользователи сети принялись поддерживать девушку в комментариях. «Боже, надеюсь, что скоро все наладится, и тебе вернут деньги, потому что это ужасно», «Вот почему все металлические детали на предметах одежды должны быть качественными: не содержать никель и не вызывать коррозию», «У меня был такой же топ, но в моем случае все обошлось. Но у бренда отвратительное качество, так что это единственное, что я покупала на сайте», — писали они.

    Позднее Грэм добавила, что с ожогами ей пришлось обратиться к врачу. По ее словам, специалист прописал девушке антибиотики, чтобы обезопасить ее от попадания в кровь инфекции.

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