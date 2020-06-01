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    Шоу-биз

    «Боженька лепил в хорошем настроении». Астафьева решила полностью раздеться на балконе

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    Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева - «Боженька лепил в хорошем настроении». Астафьева решила полностью раздеться на балконе
    Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева

    Певица предстала перед фотообъективом прикрывшись лишь белоснежным одеялом.

    Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева не стесняется фотографироваться обнаженной.

    Так, фотограф Соня Плакидюк поделилась новыми пикантными снимками артистки, на которых звезда предстала полностью голая на балконе. Завернутая в белоснежное одеяло Астафьева эффектно выгнулась, демонстрируя пышную грудь и плоский живот.

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    «Боженька лепил в хорошем настроении». Астафьева решила полностью раздеться на балконе
    «Боженька лепил в хорошем настроении». Астафьева решила полностью раздеться на балконе
    instagram.com/moi_sofism/

    «Боженька лепил Дашу в хорошем настроении! В таком же мы и снимались, шел снег! Львов, февраль 2020», - подписала снимок судья проекта «Топ-модель по-украински».

    Юзерам очень понравилась пикантная фотография. В комментариях пользователи отметили, что несмотря на то, что модель позирует без одежды, фото – очень эстетичное.

    «Красота», «Почему так эстетично?», «Это максимально прекрасно», «Как эстетично! Соня, твои фото радуют глаз». – пишут восторженные подписчики.

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    фотография Львов Топ-модель по-украински актриса модель певица
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