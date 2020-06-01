Подписчики блогерши были шокированы, увидев, как их кумир выглядит в жизни (фото)



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Девушка долго не отвечала на обвинения в обмане

Каждый из нас прекрасно знает о том, сколько стадий обработки проходит фотография, прежде чем она оказывается в соцсетях. Мы прекрасно видим это на примере своих знакомых, которые в Instagram и в реальной жизни выглядят как два совершенно разных человека.

Однако героини нашей истории вышли совершенно на другой уровень по обману своих подписчиков. Ведь, глядя на снимки девушек до и после фотошопа, долго не можешь поверить, что это одни и те же люди!

Началось все с того, что одна из поклонниц опубликовала фотографию популярной китайской блогерши под ником coeyyyy, показав, как та выглядит без фильтров и ретуши

Девушка долго не отвечала на обвинения в обмане, но чуть позже все-таки решилась и показала, как она выглядит на самом деле. Вот фотографии coeyyyy после применения фотошопа…

Откровения девушки шокировали многих людей. Ее пост в Facebook набрал 18 тысяч репостов и около 11 тысяч комментариев. Многие люди в очередной раз пришли к выводу, что не стоит доверять блогерам, пытающимся создать иллюзию идеальной жизни в соцсетях: